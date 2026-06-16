東京・新宿区の質店に侵入し、金品を奪おうとしたとして実行役の男が逮捕された事件で新たに指示役とみられる男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、斉藤涼平容疑者と及川魁士容疑者はことし3月、仲間と共謀して新宿区歌舞伎町の質店に侵入し店員の男性を「金を出せ」などと脅し、金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では実行役の男4人がすでに逮捕されていて、スマートフォンの解析などから2人は事件の指示や