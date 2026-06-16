誰かに話したくなる犬にまつわる雑学 1.犬の鼻紋は人間の指紋のようにみんなそれぞれ違う 人間には個体識別に使用されるものとして“指紋”がありますが、犬には個体識別に使用されるものとして「鼻紋（びもん）」と呼ばれる模様があります。 愛犬の鼻の表面にある細かなシワや模様をよく観察してみてください。それは、犬それぞれが違う模様を持っています。 一部の国では犬の個体識別として鼻紋が登録されている