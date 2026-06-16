上品すぎるイタグレさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破し、「おててがｗｗ」「お呼びですか？みたいなｗ」「屋敷のしもべだぁあ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：リビングで『おすわり』をする犬→普通に座るのかと思ったら…想定外な『上品すぎる座り方』】 おすわりをするイタグレ TikTokアカウント「kazuto043026」では、イタリアング