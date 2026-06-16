悪いことをしてパパに叱られてしまった女の子は、泣き顔のままベルちゃんをギュッ。ベルちゃんは全く嫌がることなく、女の子が泣き止むまでじっと寄り添っていてくれる様子が反響を呼びました。 【動画：悪いことをしてパパに叱られてしまった女の子→すかさず『大型犬』に抱きつき、泣いた結果…】 パパに叱られて泣いてしまった娘さん 今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『こどもとわんこ 』へ投稿された、バー