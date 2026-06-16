全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の居酒屋店『酒喰洲（しゅくず）』です。魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場人生ならぬ”店生”いろいろ。今年6月に20周年を迎える人気店が諸事情で2回目の移転。人形町の駅近で再開した。「この物件に出合わなければ廃業してたかも」と衝撃の告白（?!）は店主の櫻井満さん。おぉ良かったと胸を撫で下ろしている常連さん