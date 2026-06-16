日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと対戦し、２−２で引き分けた。この試合に先発した久保建英は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求した。試合後は、車いすに乗って会場を去っている。 その久保に対して、自身も大会前に鎖骨の骨折を経験したMFの鈴木唯人は「ポジティブな声しかかけていない」と話す。「久保選