投打でのオールスター出場が期待される大谷だが…(C)Getty Images当然のトップ得票だ。現地時間6月15日、MLBは公式Xでドジャースの大谷翔平が、来月14日に開催されるオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグトップとなったことを報告。110万票以上を獲得するぶっちぎりの内容を伝えた。【動画】打った瞬間に敵投手が悟る大谷翔平の弾丸14号先頭打者アーチをチェック選出されれば6年連続となる大谷。今季の彼は開