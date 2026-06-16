STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。KEY TO LITの猪狩蒼弥さん、SixTONESの田中樹さんのオフショットを公開したところ、その美脚に注目が集まっています。【写真】ミニスカ制服を着た田中樹「スーパーギャルな2人最高すぎんか？」同アカウントは、バラエティー番組『くりぃむナンタラ』（テレビ朝日系）に出演した猪狩さん、田中さんのオフショットを投稿。2人とも女性用の学生服