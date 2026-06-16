ラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズ（本社：愛知県名古屋市）は15日、経営体制を移行するとともに、関東エリアへの出店など事業拡大を加速させると発表した。【写真】スガキヤ新社長に就任する菅木寿一氏のビジュアル同社は、1946年（昭和21年）の創業以来、東海地方を中心に「スガキヤ」を約300店舗を展開し、名古屋に根ざし独自の食文化を育んできた。魚介出汁と豚骨を合わせた唯一無二の「和風とん