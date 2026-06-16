日本維新の会は16日、税制調査会の会合を国会内で開いた。飲食料品の消費税減税を巡り、2月の衆院選公約で掲げた2年間限定の税率ゼロではなく、早期に実行可能な1％を「否定しない」とする方針を確認し、梅村聡税調会長に一任した。ゼロはレジの改修に1年程度かかる一方、1％では半年程度で対応できるため、政府内では1％が有力となっている。梅村氏は会合終了後、記者団の取材に「税率ゼロ（に下げる主張）を一応、党として持