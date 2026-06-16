広大な自然でのびのびと走る馬。サラブレッドの産地として発展してきた北海道の町にある変化が起きています。競走馬育成の担い手が減少していることから、インド人の移住者が増えているんです。地域住民と共生する町の姿を追いました。青空のもと、力強くコースを駆ける競走馬たち。ここはサラブレッドの一大産地として知られる北海道・浦河町です。人口約1万人のこの町には約180もの牧場があり、まさに“馬のまち”として発展して