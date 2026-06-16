運休中の大井川鉄道大井川本線の線路＝16日午前、静岡県川根本町大井川鉄道（静岡県島田市）は16日、蒸気機関車（SL）が走ることで知られる大井川本線で、2022年に台風の被害を受けて運休している一部区間の復旧工事状況を公開した。今年から工事が本格化しており、29年春の全線再開を目指す。公開されたのは下泉駅の北約700メートルの現場。重機で流入した土砂を線路脇から運び出す一方、枕木の間の土砂が取り除かれていない