サッカーワールドカップを配信しているＤＡＺＮは１６日、公式ＨＰで「『オランダＶＳ日本』」戦での事象についてのお詫びと再発防止対策」という文書をアップ。音声の不具合などを認め謝罪した。ＤＡＺＮはオランダ対日本戦について「一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました」と説明。「現在は復旧しており、見逃し配信およびハイライトは正常にご視聴いただける状態となっております」とし