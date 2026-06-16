三宅正治キャスター：試合中に左ひざを負傷した久保建英選手ですが、きょうの練習には姿をみせず、現地の病院で検査をうけたことがわかりました。検査の結果はまだわからないのですが、軽傷でいてほしいですよね。グループリーグ第2戦、日本対チュニジアの対戦はは日本時間の21日に行われるが、その対戦相手に激震が走っている。三宅正治キャスター：監督の解任をチュニジアサッカー連盟が発表しました。初戦でスウェーデンに5対