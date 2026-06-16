この記事の画像を見る美しい水色の洋館で、『花とゆめ』を彩った3人の原画と再会する――。少女漫画誌『花とゆめ』などで長年活躍してきた山田南平氏・日高万里氏・高尾滋氏の画業周年を記念した原画展『山田南平×日高万里×高尾滋三人原画展 〜HAPPY Anniversary〜』が7月7日（金）まで開催中だ。普段から親交の深い3人。2025年に日高氏の画業30周年、2026年に高尾氏の30周年、山田氏の35周年を迎えることがグループLINE