日本カーリング選手権大会 横浜2026はSC軽井沢クラブの２年ぶり２回目の優勝で幕を閉じた。昨年に続き首都圏で、しかも初の６月開催となったため、アイスは高温、高湿度の影響を受けた。初日から霜が付着する氷に苦慮するチームが多かった。そんななか、SC軽井沢クラブのスキップ上野美優は出場全10チームの選手のなかで唯一というくらい、ドローウエイトに苦しむ様子が見られなかった。その上野美の活躍もあり、SC軽井沢ク