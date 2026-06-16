リスクモンスターは6月16日、第7回「隣の芝生(企業)は青い」調査の結果を発表した。調査は 2026年3月5日〜3月6日、 20〜59歳の男女800人を対象にインターネットで行われた。○知人・友人の勤務先を羨ましく思わない人は約6割「知人や友人の勤め先に対する羨望の有無」を調査したところ、「羨ましいと感じたことがある(以下、羨ましい)」(回答率41.3%)が「羨ましいと感じたことはない(以下、羨ましくない)」(同58.8%)を下回り、約6