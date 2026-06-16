■開業直前、“おいしくないラーメン”に妻が愕然東京・西武柳沢に「たなか青空笑店」という人気店がある。「食べログ」では3.68点の高評価で、西東京のラーメンでは堂々の3位という名店。しかし、この店は少し不思議なラーメン屋だ。店に入る前に靴を脱ぐ。店内の暖簾にはなぜか「ゆ」の文字。煮干しラーメンのお店なのに卓上にはタバスコ。限定ラーメンの札は段ボール製で、券売機の上に無造作に積み上がっている。筆者撮影西武