「頭がいい人は頭がいい人が好き」と聞いて、なぜ知的な人は同じように知的な相手に惹かれるのか気になる人もいるでしょう。頭がいい人は、知識量そのものよりも、話が通じることや物事の本質を理解できることに心地よさを感じる傾向があります。ただし、頭がいい人同士だからといって必ず仲良くなれるわけではありません。本記事では、頭がいい人は頭がいい人が好きだといわれる理由をはじめ、頭がいい人が惹かれる人の特徴や、良