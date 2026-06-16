「SUNNY強い気持ち・強い愛」 近年、映画俳優としてますます存在感を増している広瀬すず。2025年にはドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」(TBS系)で、父の死の真相を追う主人公・山下心麦を演じ、揺れ動く感情を丁寧に表現した。映画でも「ゆきてかへらぬ」では大正から昭和初期を生きた女優・長谷川泰子、「片思い世界」では杉咲花、清原果耶と共に共同生活を送る美咲、「遠い山なみの光」では過去の記憶を抱える悦子、