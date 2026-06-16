【モデルプレス＝2026/06/16】ガールズグループ・LE SSERAFIM（読み：ルセラフィム）の元メンバーであるキム・ガラムが、マネジメントKOOと専属契約を結び女優活動をしていくことがわかった。6月16日、現地メディアが報じた。【写真】美しすぎると話題の元LE SSERAFIMメンバーの最新ショット◆キム・ガラム、女優として再始動マネジメントKOOは6月16日、ガラムとの専属契約を結んだことを発表。「YouTube活動を見守りながら、女優