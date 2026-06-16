ガールズグループEXID出身のハニが、ドラマ復帰を前に心境を語った。6月16日、YouTubeチャンネル「KBS Drama」には、「ハ・ソクジン×アン・ヒヨンのファミリーレシピドラマ『愛が来る』が皆さんのもとへ」というタイトルの動画が公開された。【写真】ハニ、圧巻のスイムウェア姿動画には、ドラマ『愛が来る』（原題）の台本読み合わせ現場の様子や出演者たちのインタビューが収められていた。今作で約3年ぶりに女優復帰を果たすハ