コメダ珈琲店は6月24日から、全国の店舗で季節限定フェア「カリー祭り」を開催する。今年は新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4品と、カリーとの相性を意識したドリンク2品を展開する。販売期間は7月中旬までを予定している。〈新作2品を加えた全6商品を展開〉昨年好評を博した「カリー祭り」を2026年も開催する。今年は昨年の人気商品に加え、新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場。スパ