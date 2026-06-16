カルピスソーダにレモンエキスを配合した「カルピスソーダ 涼みレモン」が2026年6月16日(火)に登場しました。コンビニエンスストアで見かけたので飲んでみました。『カルピスソーダ 涼みレモン』6月16日期間限定発売 レモンの風味と冷涼感が特長の夏季限定商品https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0604.htmlこれが「カルピスソーダ 涼みレモン」。原材料はレモン果汁や脱脂粉乳、レモンエキスなど。カロリ