ヒマワリの種を植えて交通安全願う 丸亀警察署(丸亀市新田町) 香川県丸亀市の幼稚園児が16日、丸亀警察署で交通安全教室に参加しました。 丸亀聖母幼稚園の園児たちは、信号が青色に変わっても左右の安全を確認してから横断歩道を渡ることを警察官から教わりました。 2011年に京都府で交通事故で亡くなった当時4歳の男の子の遺族が生前、男の子が育てていたヒマワリの種を警察に託しました。 全国に広がって