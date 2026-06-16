【Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：7,480円 海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver.」を2027年1月に発売する。価格は7,480円。 本商品はゲーム「崩壊：スターレイル」のキャラクター「キュレネ」を1/8スケールフィギュア化したもの。キュレネのホリデーシーンが