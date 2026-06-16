要請書を手渡す池田知事高松商工会議所会館高松市番町 香川県の池田知事らが16日、県商工会議所連合会や経営者協会などに対し、賃上げや働き方改革の推進などを求める要請書を手渡しました。 要請書では、多様なニーズに対応した採用活動の実施や、初任給の引き上げ、働きやすい職場を求めています。 7月から障害者の法定雇用率が引き上げられることを踏まえ、雇用の促進を要請しました。 また、2026