カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯について報じた。番組内では、新宿高島屋に開設された期間限定の特設ポップアップストアで日本代表のユニホームを販売していることを紹介。歴代の日本代表のユニホームが展示されているのを見た青木源太アナウンサーは、日韓Ｗ杯（２００２年）ユニホームへの特別な思いを語った。当時大学１年だった青木アナ。「上京したて