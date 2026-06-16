国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディス（１９〜２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）の主催者推薦選考会が行われ、６アンダーで単独首位のイ・ナリ（韓国）ら８人が本戦出場権を獲得した。プロ５２人、アマチュア１１人の計６３人が参加。６アンダーのイ・ナリが首位、５アンダーで２位の森田遥（フリー）、木下彩（フリー）、吉沢柚月（三菱電機）、徳永歩（センコーグループホールディングス）