米沢市の天然記念物「吾妻の白猿」が6月、子ザル1匹を出産したことが分かりました。「吾妻の白猿」の出産が確認されたのは実に26年ぶり。生まれた子ザルはどのような姿なのでしょうか。6月10日。米沢市内のサルたちは出産シーズンを迎え、山の中には、ことし生まれた子ザルの姿がありました。米沢市内に生息し、全身が白い毛に覆われた「吾妻の白猿」。1938年以降、これまで34匹の姿が発見され、現在、市内では、合わせて5匹