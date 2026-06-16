K-1元3階級世界王者の武尊（34）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妻でタレントの川口葵（27）について語った。食生活の話題となり、武尊は「僕試合前、タンパク質をほぼ魚で取るんですよ」と告白。「だから毎日魚を魚焼き器で丸焼きして食べていました」と振り返った。刺身やかつおのたたき、蒸し野菜、すだちなどが並んだ豪華な食事の写真が披露されると、試合前は「基本は焼き魚