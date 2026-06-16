【FIFAワールドカップ2026】イラン代表 2ー2 ニュージーランド代表（日本時間6月16日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】場内沸騰！番狂せの鮮烈ボレー弾（実際の様子）ニュージーランド代表のMFイライジャ・ジャストが、巧みなボールコントロールからのボレーシュートでイラン代表のゴールをこじ開けた。結果的にはドロー決着も“番狂せ”の鮮烈な先制ゴールにSNS上でも衝撃が広がった。ニュージーランドは日本時間6月16日