東京・渋谷区では痴漢被害の撲滅を訴えるイベントが行われ、警視庁渋谷署の1日署長として、モデルの阿部なつきさんが登場しました。きのう（15日）、渋谷区道玄坂の渋谷マークシティで痴漢撲滅を訴えるイベントが開かれました。警視庁渋谷署の1日署長として、モデルの阿部なつきさんが登場。通行人にチラシを配りながら痴漢の撲滅を訴えたほか、痴漢に遭った際にスマホの画面を見せることで周囲に被害を知らせることができる防犯ア