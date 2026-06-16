次世代半導体の国内量産を目指すラピダスは１６日、イタリア政府の研究機関「Ｃｈｉｐｓ―ＩＴ」と将来の半導体製造のための覚書を結んだと発表した。半導体設計などに強みを持つイタリアと協力し、製造技術の向上や顧客開拓を狙う。覚書は１５日付で締結した。１５日にローマで行われた日伊首脳会談で、技術協力の推進で合意したことに合わせた。具体的な協力内容は今後、詰めていく。Ｃｈｉｐｓ―ＩＴは、半導体の研究開発