16日の参議院外交防衛委員会で、日本維新の会の松沢成文議員が非核3原則（核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず）を4原則に変更すべきではと提言した。【映像】「第4原則に『撃ち込ませず』を」発言の瞬間（実際の様子）松沢議員はまず、非核3原則の「持ち込ませず」について、政府が2010年の当時の岡田外務大臣答弁（緊急時の例外規定）を引き継ぐとしていることについて、「この岡田答弁というのは大きな問題がある。このや