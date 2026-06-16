子どもの将来に期待を抱く親は少なくありません。成績が良ければなおさら、「この子なら、もっと上を目指せるかもしれない」と夢を見ることもあるでしょう。しかし、その期待がいつの間にか“親の希望”へと変わってしまうことがあります。【漫画】息子を医学部に進学させたい母親の必死の工夫、ある一言で無に帰す（全編を読む）「医学部が当たり前」の学校で膨らんだ期待東京都在住のDさん（40代）は、息子を医者にしたいという