進化した２ドアスポーツトヨタのアメリカ法人は2026年6月1日、ピュアスポーツモデル「GR86」の2027年モデルを発表しました。GR86は、トヨタとスバルが共同開発した全長約4.3mほどの比較的小さなボディサイズのピュアスポーツモデルです。低重心な水平対向エンジンとFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを採用し、意のままに操る楽しさを追求しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“ちいさな”ス