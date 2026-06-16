ORCALANDの新曲「貴方をまつやさしい場所」が、松屋フーズ創業60周年記念オリジナルブランドソングに決定した。あわせて、同楽曲を明日6月17日18時に先行配信する。 （関連：Kroi「世の中にはもっと変な音楽があっていい」魅惑のサウンドスケープで観客を揺らした初のホールツアー） 同楽曲は、松屋フーズの創業60周年を記念して書き下ろされたタイアップソング。『日常の様々なシー