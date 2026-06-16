愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、ずうずうしい義母の発言から起こった一件です。夫「俺は車より、マイホームそろそろ欲しいよな〜」義母が友人から車を譲り受けた話を聞いた夫の発言。しかし家計的にマイホームな