6月15日、創業80周年を迎えるスガキヤが、関東市場への再挑戦に乗り出すことを発表した。2026年秋冬、神奈川県に2店舗を出店し、3年で50店舗を目指す方針だ。名古屋で愛されてきた“ラーメンと甘味”の独自業態は、首都圏で通用するのか。 【画像】独特のフォーク兼スプーンが特徴的なスガキヤのラーメン スガキヤ、約20年ぶりの関東再進出へ 名古屋人のソウルフードとして知られる「スガキヤ」