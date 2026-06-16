今年でデビュー35周年を迎える元WANDSのヴォーカリスト・上杉昇。WANDS時代のロン毛からソロ時代のスキンヘッド、さらにはネイティブ・アメリカンをモチーフにした衣装まで、そのビジュアルは時代ごとに大きく変化してきた。なぜ彼は姿を変え続けてきたのか。ビジュアルの変遷とともに、35年にわたるシンガー人生を振り返ってもらった。（前後編の後編） 【画像】「頭にタトゥーを彫ったんで見せた