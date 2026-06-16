1991年、19歳という若さでロックバンド「WANDS」でデビューしたシンガー・上杉昇。瞬く間にトップアーティストの座に躍り出たWANDSだったが、上杉はわずか5年余りで脱退。のちに上杉はWANDS在籍時代を「アイドル時代」と自虐していたこともあったが……。今年12月でデビュー35周年を迎える上杉昇がWANDSについて語る。（前後編の前編） 【画像】デビュー前の上杉昇 「売れるほど苦しくなった」WAN