ヒトなら18歳の若さ。東山動植物園のキリンが死にました。 【写真を見る】3歳を迎える直前に… オスのアミメキリン｢スバル｣死ぬ 1週間前から下痢 突然死症候群の疑い 6月28日まで献花台 名古屋市東山動植物園 長野市にある茶臼山動物園で生まれた2才のオスのアミメキリン「スバル」は、去年10月から東山動植物園で飼育されていて、5歳のメス「カンナ」と仲睦まじい姿を見せ繁殖が期待されていました。 1週間前から下痢…&#