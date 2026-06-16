東京市場まとめ 1.概況 前日に最高値を更新した日経平均は28円安の69,288円と下落して取引を開始しました。もっとも、前日の米国市場は人工知能（AI）・半導体銘柄が堅調で主要3指数が揃って上昇しており、前場は上昇に転じる場面も見られました。前引けは83円安の69,234円となりました。日銀の金融政策決定会合の結果が市場予想通りの内容で、政策金利は0.25％引き上げられ、1.0％とされたことが伝わると、材料消化による安心感