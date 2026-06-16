5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。友達らが誕生日のお祝いをしてくれたことを写真を添えて綴りました。【写真を見る】【 辻希美 】第5子・夢空ちゃんと“誕生日のお祝い”「20年来の友達がlunchに誘ってくれて」辻さんは、「今日は20年来の友達がlunchに誘ってくれて@konas_coffeeで誕生日のお祝いをしてくれました」と報告し、一緒に参加した第5子で次女の夢空ちゃんとの２シ