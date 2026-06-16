タレントの新山千春さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。愛車『トヨタ・ランドクルーザー70』に乗り、日本最大級のランクルのイベントに参加したことを報告しました。 【写真を見る】【 新山千春 】愛車『トヨタ・ランドクルーザー70』への思い「これからの人生の相棒として」「おもいっきりランクルと共に楽しんでいきたいと思っています。」新山さんは「約2000台のランクルが集結したランクルフェス2026初参戦