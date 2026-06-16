元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。吉井理人新監督就任の報道があった楽天について語った。楽天は成績不振のために三木肇監督が休養し、１０日から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めている。高木氏は「やっぱりちょっと理不尽すぎるし。三木監督のことを考えるとこの１週間で（新監督を）据えるってどういう神経なんかなと、俺は思う。せめてオールスターを待つとか。交流