女優の志田未来（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。妹と毎年恒例の“誕生日ディズニー”を楽しんだことを報告した。「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。サングラスと日焼け対策のフェイスカバーではしゃぐ姿を公開し、「日焼け対策はばっちりで」と説明した「行きたかったお店のキャンセル拾えて、るんるん向かってるわたしです」と説明した。フォロワーからは「こ