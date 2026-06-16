俳優の倉悠貴が１６日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」で、２１日放送予定の大河ドラマ「豊臣兄弟！」での見どころを語った。倉は小寺（黒田）官兵衛を演じており、１４日の放送では荒木村重（トータス松本）に幽閉されてしまった。１４日の放送では竹中半兵衛（菅田将暉）の壮絶ながら幸せな最期が描かれたが、２１日の放送回では、もう一人の軍師・官兵衛が描かれる。サブタイトルは「軍師官兵衛！」となっており、まさ