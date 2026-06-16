15日、UFCの試合前にホワイトハウスの中を移動する格闘家のジョシュ・ホキット氏（左）/Jacquelyn Martin/Pool/Reuters via CNN Newsource（CNN）総合格闘技団体「UFC」の格闘家が、注目度の高いホワイトハウスでの試合を利用して、元ファーストレディーのミシェル・オバマ氏に対する虚偽の侮辱発言を行った。発言から24時間も経たないうちに、UFCのダナ・ホワイト最高経営責任者（CEO）兼社長はその内容を「悪質で虚偽」と形容。